Protocollo per l'emergenza caldo, i sindacati: “Bene lo stop ma si provveda anche ad aumentare i fondi per la cassa integrazione”

“Ben venga la firma del protocollo al ministero del Lavoro sulle emergenze climatiche ma è necessario che il governo nazionale provveda immediatamente ad emettere un decreto per aumentare le somme per le ore di cassa integrazione per l’emergenza caldo”. Lo dicono, in una nota congiunta, il segretario della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca, il segretario regionale della Fillea Cgil, Giovanni Pistorio e di Feneal UIL, Antonino Potenza, commentando la notizia della firma al ministero del Lavoro del protocollo sulle emergenze climatiche, alla presenza di associazioni datoriali e sindacati confederali.

“Considerato che la parte sulla cassa integrazione - aggiunge la nota - andrà nel primo veicolo normativo utile, in quanto non può essere inserita all'interno di un decreto ministeriale, ci auguriamo che sia garantito un accesso fluido e senza farraginosità perché vorremmo evitare il rischio che si possa addurre la scusa del ritardo o dell’impraticabilità dell’adozione del provvedimento come motivazione strumentale per non prevederne l’applicazione e quindi mettendo a rischio la salute dei lavoratori”.