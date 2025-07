Gli infermieri italiani sono i più vecchi d'Europa, l'età media si attesta intorno ai 56 anni

L'età media del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale ha raggiunto i 56,49 anni. Un dato sconfortante se confrontato con la media europea, che si attesta intorno ai 41,7 anni». Lo afferma in una nota Antonio De Palma, presidente di Nursing Up, illustrando i dati di uno studio svolto dal sindacato.

«Questi numeri testimoniano che l’Italia della professione infermieristica invecchia prima ancora di rigenerarsi - aggiunge De Palma - Mentre il resto d’Europa mantiene un’età media tra i 40 e i 43 anni, da noi si superano i 56. E non c'è nessuna strategia di rinnovamento». Inoltre, afferma ancora De Palma, «un numero elevatissimo di infermieri andrà in pensione entro 15 anni e, allo stesso tempo, le iscrizioni ai corsi di laurea si sono più che dimezzate, passando da 46.281 nel 2004 a 21.250 nel 2023».

Stando alla rilevazione, in Germania, l’età media del personale infermieristico è di circa 40,6 anni, nel Regno Unito di 43, nei Paesi Bassi di 42, in Francia si attesta tra i 41 e i 43, in Spagna, è di circa 43 anni, con oltre il 53% delle infermiere sotto i 45 anni e solo l’11,8% oltre i 65, mentre nei Paesi nordici, come Svezia, Norvegia e Finlandia, i dati oscillano tra i 40 e i 42 anni.