Servizi ausiliari Sicilia, via libera all’assunzione di 258 Asu

Una lettera di poche righe potrebbe aver chiuso la vertenza dei 258 Asu in servizio nei beni culturali. Il presidente della Servizi ausiliari Sicilia (Sas), Mauro Pantò, ha comunicato alla Regione la disponibilità ad assumere questi precari.

Dovrebbe essere questo l’ultimo atto di un percorso a ostacoli che ha portato anche a diversi scontri in commissione all’Ars, dove la deputata Marianna Caronia (Noi Moderati), Fabrizio Ferrara (FdI) e i sindacati hanno più volte contestato il rifiuto di Pantò ad attuare una legge che prevede, da gennaio scorso, la stabilizzazione di questi precari nella partecipata Sas.

Pantò aveva opposto dubbi sulla natura del contratto, visto che la legge impone l’assunzione in full time mentre per tutti gli altri precari, Pip in primis, è sempre stata fatta con il part time. Ma un parere dell’ufficio Legislativo e Legale aveva imposto di procedere col full time.

