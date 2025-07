Assegno di inclusione, via alle nuove domande: in Sicilia 416 mila beneficiari

Pronti via si riparte: i beneficiari che a giugno hanno ricevuto l’ultimo Assegno di inclusione (Adi) dopo i previsti 18 mesi di pagamento, da oggi potranno presentare una nuova domanda per il rinnovo del beneficio, che stavolta avrà una durata massima di un anno, come disposto dalla legge istitutiva della misura. A confermalo è l’Inps, ricordando che, per semplificare il processo di rinnovo, i nuclei familiari invariati nella loro composizione rispetto alla precedente domanda non dovranno iscriversi nuovamente al Sistema informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl), né sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione (Pad).

Il modello dell’istanza, rimasto invariato, potrà essere inoltrato da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo. Nell’eventualità di cambiamenti all’interno della famiglia, invece, dopo la presentazione della domanda dovrà essere seguita la procedura ordinaria di iscrizione al (Siisl) e di sottoscrizione del Pad.

In Sicilia, la platea che ha finora beneficiato dell’Assegno è pari a 156 mila nuclei con circa 416 mila persone coinvolte e picchi di oltre 41 mila e 30 mila nuclei famiglie contate, a Palermo e Catania.