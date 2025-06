Assegno unico, corsa contro il tempo per aggiornare l’Isee: arretrati recuperabili fino al 30 giugno

La principale novità consiste nell’ esclusione dei titoli di Stato e di altri strumenti di risparmio garantiti (fino a 50.000 euro) dal calcolo del patrimonio mobiliare. Questo significa che investimenti come BTP, BOT, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio non vanno più a incidere sull’indicatore ISEE, evitando di penalizzare chi ha scelto forme di risparmio sicure e tutelate dallo Stato.

Dal mese di marzo, i nuclei familiari che non hanno rinnovato l’ISEE dopo il 28 febbraio stanno ricevendo il minimo previsto dall’Assegno unico: 57,5 euro al mese per ciascun figlio . Tuttavia, grazie alle modifiche normative introdotte dal decreto del 14 gennaio 2025, c’è un’opportunità concreta di rivedere l’importo in senso più favorevole.

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza del 30 giugno, termine entro cui le famiglie possono aggiornare l’ISEE 2025 e ottenere il corretto importo dell’Assegno unico universale per i figli a carico. Chi non aggiorna la situazione patrimoniale entro questa data perderà la possibilità di recuperare le somme arretrate spettanti a partire da marzo.

Novità operative da marzo: cosa fare adesso

Anche se il decreto è stato approvato a gennaio, l’applicazione concreta della nuova regola è entrata in vigore solo dal 5 marzo, quando INPS e CAF hanno ricevuto le istruzioni operative. Per questo motivo, molte famiglie che avevano presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) all’inizio dell’anno non hanno beneficiato della nuova normativa.

Ora è possibile presentare una nuova DSU entro il 30 giugno per consentire all’INPS di ricalcolare l’importo dell’assegno in base all’ISEE aggiornato. In caso spettino somme maggiori rispetto a quanto già ricevuto, la differenza sarà erogata automaticamente come arretrato.

La procedura può essere svolta online sul sito dell’INPS oppure rivolgendosi ai CAF.

Dopo il 30 giugno: niente arretrati

Chi aggiorna l’ISEE dopo il termine del 30 giugno riceverà comunque l’importo corretto per i mesi successivi, ma non potrà recuperare gli importi non versati nei mesi precedenti. Si tratta quindi di una scadenza da non sottovalutare, soprattutto per quei nuclei familiari il cui valore ISEE è significativamente diminuito grazie all’esclusione dei risparmi sicuri.

In sintesi, il termine del 30 giugno rappresenta una finestra decisiva per ottenere un sostegno economico adeguato alla reale condizione patrimoniale. Un’occasione utile, in particolare in un contesto di crescente attenzione al potere d’acquisto delle famiglie.