Citroën ferma tutte le C3 e DS3 con airbag Takata in Europa

La casa automobilistica Citroën ha richiesto martedì il fermo immediato di tutti i modelli C3 e DS3 ancora dotati di airbag Takata in Europa, indipendentemente dall’anno di produzione, a seguito di un nuovo decesso in Francia legato al malfunzionamento del dispositivo di sicurezza.

Una 37enne è morta per l’esplosione dell’airbag della sua Citroën C3 la scorsa settimana a Reims, portando a 18 il numero delle vittime nella sola Francia per simili accadimenti.

«Data la situazione attuale, abbiamo deciso di mettere i veicoli in modalità "stop drive" per accelerarne la gestione» e la riparazione, ha dichiarato martedì all’AFP il nuovo CEO di Citroën, Xavier Chardon. Ciò significa che i veicoli saranno immediatamente fermati e portati in riparazione».

Sono 441.000 veicoli Citroën C3 e DS3 dotati di airbag Takata difettosi in Europa (Belgio, Germania), di cui 82.000 in Francia, oltre a quelli già fermati e riparati. In Francia, Citroën ha avviato il ritiro di circa 236.900 C3 e DS3 nel nord del Paese all’inizio del 2025, dopo una campagna iniziale nella primavera del 2024 per alcuni modelli nell’Europa meridionale.