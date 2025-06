Lavoratori autonomi, dal 16 giugno le domande all'Inps per il sostegno economico Iscro

A partire da domani, lunedì 16 giugno 2025 sarà possibile presentare la domanda per accedere all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), la misura di sostegno economico destinata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS.

L’ISCRO è rivolta a coloro che, oltre all’iscrizione alla Gestione Separata, non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti e abbiano registrato un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi percepiti nei due anni precedenti a quello di riferimento.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, entro il 31 ottobre 2025, attraverso i canali messi a disposizione sul sito ufficiale dell’INPS www.inps.it.

In alternativa, è possibile richiedere l’indennità anche tramite il Contact Center integrato, contattando il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito), oppure il numero 06 164164 da rete mobile

Cos’è l’ISCRO

L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 (Legge di Bilancio 2021, art. 1, commi 386-400, L. 178/2020) e resa strutturale dal 1° gennaio 2024 (Legge di Bilancio 2024, art. 1, commi 142-155, L. 213/2023).