L’economia «quotidiana» e l’antidoto alla superficialità

Una delle congiunture sociopolitiche più allarmanti degli ultimi decenni, tra guerre e scenari economici globali che sembrano lontani ma che, invece, hanno ripercussioni di cui ci si rende conto solo quando gli effetti deflagrano concretamente, comprimendo risorse, potere d’acquisto, disponibilità finanziaria e di conseguenza il benessere personale e familiare o la capacità di sviluppo aziendale. Diventa quindi indispensabile, e non solo per ragioni culturali, informarsi correttamente sui temi economici, per programmare nel modo migliore la gestione delle proprie risorse. Contribuendo a determinare risultati positivi non solo sulle singole posizioni, ma in una logica complessiva di sistema-Paese. A ribadire l’importanza di un approccio consapevole è Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 ORE, di Radiocor, Radio 24 e direttore editoriale del Gruppo 24 ORE. Il quotidiano economico celebra i 160 anni proprio con una serie di iniziative improntate alla sensibilizzazione, con quello che può essere definito un “tour della consapevolezza”.

Confermo, l’economia fa parte della nostra vita. Ecco perché conviene sempre informarsi di quanto accade, tenere conto degli equilibri che si determinano nell’economia, perché rappresentano il punto di partenza per capire anche tutto il resto. Il Gruppo 24 ORE ha fatto una bandiera dell’informazione economica e finanziaria. Occorre però constatare che siamo molto indietro. Siamo un Paese che è capace di risparmiare somme davvero elevate, molto più significative del resto dell’Occidente, ma siamo anche il Paese più analfabeta. Per capire quanto accade è necessario che aumenti l’apprendimento e Il Sole 24 ORE lo considera un obiettivo da raggiungere. Mio padre diceva che non è tanto un problema il guadagnare denaro, almeno in molti casi, ma il problema è evitare di perderlo successivamente e, anzi, magari, cercare di aumentarne la quantità.

Il recente Festival dell'Economia di Trento, consolidato appuntamento organizzato annualmente dal Gruppo 24 ORE, ha offerto un momento di confronto ad ampio raggio: che riflessioni sono emerse?

È un momento di grande tensione, ci sono 60 guerre in corso, e alcune molto vicine, come quella in Ucraina e il massacro di Gaza. È il momento delle scelte consapevoli che possono essere fatte soltanto con livelli di informazione adeguati e i quattro giorni del Festival dell’Economia di Trento hanno rappresentato una opportunità davvero straordinaria di approfondire le conoscenze, con 40.000 partecipanti in quattro giorni, nel nome della dialettica e del confronto che permette di arricchire il bagaglio delle competenze.

Le tematiche DEI, Diversità Equità e Inclusione, sono oggetto di una fase di ripensamento anche nelle ottiche di gestione aziendale, soprattutto alla luce di alcuni indirizzi di ridimensionamento provenienti dall’America di Trump, cosa ne pensa?

Va colto in questo un elemento di positività: inclusione e sostenibilità hanno corso il grave rischio di diventare delle mode ed è la cosa peggiore. Con Trump si è voltata pagina e il rischio di diventare una moda non c’è più. Di conseguenza credo che ci siano le condizioni migliori per sostenere questi principi, sui quali penso valga la pena di spendersi: sono obiettivi importanti.

L'intelligenza artificiale e l'impatto economico: qual è il futuro, anzi, il presente?

In una mappa del mondo gli investimenti sono concentrati soprattutto in due aree territoriali: la California, negli Stati Uniti, da una parte e dall’altra la Cina. Nel resto del mondo c’è poca cosa, qualche investimento significativo nei paesi arabi del Golfo, ma poco di più. L'Europa è la grande assente: certo, qualcosa è stato fatto anche in Europa, ma di scarsa rilevanza. Se l'Europa vuol davvero competere con due grandi poli dello sviluppo internazionale, per l'appunto la Cina e gli Stati Uniti, deve rendersi conto che non è mai troppo tardi e passare il più possibile rapidamente dalle dichiarazioni di intenti ai fatti e di conseguenza andare a programmare investimenti adeguati nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle tecnologie avanzate, soltanto così potrà ritornare un’Europa che ha voce in capitolo su quanto accade.

Il Sole 24 ORE compie 160 anni, come cambia il racconto giornalistico e in particolare in questo momento qual è il rapporto tra un giornale cartaceo, lo strumento informativo più tradizionale e autorevole, e tutti i nuovi canali mediatici?

Il Sole 24 ORE arriva a festeggiare i suoi 160 anni di vita nel modo migliore: è un punto di riferimento per l’intero Paese. Oggi parliamo di giornale cartaceo, ma è poi utilizzato nella ormai quasi maggioranza dei casi attraverso lo sfogliatore, cioè attraverso i dispositivi. Io penso che cambiano i tempi, cambiano le situazioni, ma il giornale formato Sole 24 ORE, letto su carta o letto sulla rete mantiene un ruolo molto specifico, legato al fatto che è il Gruppo Editoriale Il Sole 24 ORE che racconta l'informazione economica e finanziaria, normativa e anche politica, per ciò che serve a capire l’economia. Questa dimensione rimane uno strumento informativo chiave e rimarrà così nel tempo. Il Gruppo 24 ORE è il più multimediale dell’editoria italiana, abbiamo un’agenzia di stampa specializzata nell’informazione finanziaria, Radiocor, abbiamo Il Sole 24 ORE.com e cioè il sito che affianca il quotidiano, abbiamo Radio 24 che è anche una radio generalista, con quasi due milioni e mezzo di ascoltatori, abbiamo una parte piccola ma significativa di video e in fortissima crescita abbiamo il podcast, ne facciamo davvero tanti, ormai in testa alle classifiche degli utilizzatori, e abbiamo anche una delle diversificazioni che arricchiscono i contenuti del gruppo, in particolare gli eventi: oggi 24 ORE Eventi organizza 120 manifestazioni all’anno, la più conosciuta, la più frequentata è certamente il Festival dell’Economia di Trento.

Potenziare la multimedialità e i nuovi canali è un'azione necessaria per consolidare il pubblico presente, ma anche per coltivare il pubblico del futuro, ad esempio per intercettare i giovani. In questo momento qual è lo sforzo che fa un gruppo come Il Sole 24 ORE e quali sono le strategie migliori per costruire un pubblico che colga la differenza tra un'informazione vera e tutto il resto?

Oggi la superficialità è un danno enorme che viene fatto alla reciproca convivenza. Noi come Gruppo Sole 24 ORE lavoriamo in direzione esattamente opposta, per sostituire la superficialità con l'attitudine ad approfondire le conoscenze. In questo siamo impegnati e in questa cornice rientra anche l’iniziativa di un tour in Italia per portare il giornale a essere letto collettivamente e anche poi discusso su iniziativa dei partecipanti. Partiamo da Palermo andremo in altre città, e saremo a disposizione per rispondere alle domande.

Il Silent Reading Tour promuove la lettura "in silenzio" del quotidiano, cioè in modo non superficiale e partirà proprio dal Sud...

Saremo a Palermo proprio per lanciare questa nuova iniziativa del Gruppo e poi saremo anche a Messina, che sarà la successiva tappa siciliana. Abbiamo scelto Palermo perché il Sud è troppo spesso dimenticato, invece accoglie le iniziative con grande entusiasmo ed è un grande patrimonio per il Paese.

La presentazione al Giornale di Sicilia

Si terrà domani alle 12 a Palermo, nella sede del Giornale di Sicilia, l’evento inaugurale del Silent Reading Tour, promosso da Il Sole 24 ORE per celebrare i suoi 160 anni, con la presenza del vicedirettore del quotidiano economico Jean Marie Del Bo, assieme alla direttrice generale Karen Nahum e alla brand manager Francesca Florio. In collegamento interverrà il direttore Fabio Tamburini.

All’iniziativa, in collaborazione con Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, parteciperanno Lino Morgante, presidente e direttore editoriale di Ses e presidente della Fondazione Bonino Pulejo, e Marco Romano, direttore responsabile del Giornale di Sicilia.

L’evento prenderà le mosse dalla lettura del quotidiano economico di cui poi si converserà con i presenti, tra cui docenti dell’Ateneo di Palermo e componenti del laboratorio studentesco universitario coordinato da Marina Turco, responsabile news di TGS.