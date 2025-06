Spid, l'identità digitale che diventa a pagamento. Ecco cosa cambia e per quali gestori

La stagione dello Spid gratuito sembra volgere al termine. E i primi segnali sembrano essere chiari: InfoCert, secondo gestore italiano per numero di identità digitali erogate, applicherà un canone di 5,98 euro l’anno a partire dal 28 luglio 2025. La stessa tariffa è già in vigore dal maggio scorso per gli utenti Aruba, che per prima ha rotto il tabù del «costo zero». Spid Aruba ID Personale è gratis per il primo anno e ha un costo al rinnovo di 4,90 € + Iva all'anno, stessa modalità per InfoCert. Da quest’estate, quindi, lo Spid non sarà più sinonimo di gratuità universale. Se InfoCert e Aruba chiedono un contributo annuale, gli altri provider, almeno per ora, restano senza canone. Considerato il fatto che c'è una coperta finanziaria troppo corta si devono fare i conti con la transizione verso l’identità digitale europea.

Il cambio di rotta è collegato ai ritardi nei 40 milioni di euro promessi dal Governo per coprire i costi operativi dei gestori dopo la scadenza delle convenzioni 2022-23. Senza quei fondi – spiega una nota dei provider – l’unica alternativa è trasferire parte delle spese agli utenti. L’AGID assicura che le risorse «sono in arrivo», ma intanto i primi canoni diventano realtà.