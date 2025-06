Pagamento Naspi a giugno 2025, quando arriva: date e novità

I pagamenti dell’indennità di disoccupazione Naspi per il mese di giugno 2025 seguiranno il consueto calendario fornito dall'Inps, con accrediti che sono stati previsti per metà giugno per chi già è percettore del sussidio. Tuttavia, per coloro che hanno presentato una nuova domanda o hanno ricevuto da poco l’approvazione, il pagamento slitterà, a seconda dei tempi di elaborazione che sono necessari da parte dell’Inps. Le date di erogazione sono variabili e dipendono dal momento in cui l’interessato ha presentato la domanda.

Entro il 15 giugno è atteso, quindi, l'accredito della NASpI. Questa indennità viene riconosciuta a coloro che perdono il posto di lavoro per un massimo di 24 mesi. La data di erogazione viene calcolata sulla base della retribuzione percepita prima della cessazione dell'attività. Tutto questo dipende dal giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione (entro comunque 68 giorni dall'interruzione del rapporto di lavoro).