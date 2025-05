Nasce il gruppo per il riconoscimento Igp della Nocciola siciliana

Si è e insediato il «Gruppo dei produttori richiedenti la registrazione Igp per la Nocciola di Sicilia o Nocciola siciliana. In conformità al regolamento Ue 2024/1143, il gruppo si fa carico di predisporre la domanda di registrazione per il formale avvio del processo di riconoscimento del prodotto a livello regionale e nazionale. Un passaggio nodale per l’iniziativa promossa dal Gal Nebrodi Plus, presieduto da Francesco Calanna, che giunge a seguito delle attività territoriali poste in essere nei mesi scorsi.

L’Assemblea dei produttori corilicoli si è svolta nella sede del Gal a Sant’Agata di Militello. Adottato lo statuto, all’unanimità degli associati presenti l’assemblea ha eletto il consiglio direttivo di cui fanno parte i produttori Vittoria Piccolo, Antonino Natoli, Rosario Vitanza, Riccardo Ricciardello e Francesco Pagana, che hanno provveduto a nominare Natoli alla presidenza. Ora occorrerà procedere, con l’assistenza del Gal Nebrodi Plus, alla preparazione della domanda di registrazione dell’Indicazione geografica protetta.