3G Capital acquista le scarpe Skechers per 9 miliardi

La società di investimento 3G Capital compra le scarpe Skechers per 9,4 miliardi di dollari. Per 3G Capital, famosa per essersi alleata con Warren Buffett per la fusione fra Kraft e Heinz, si tratta di un ritorno alle acquisizioni dopo un lungo periodo di pausa trascorso a identificare il target giusto. Skechers continuerà a essere guidata dal suo attuale amministratore delegato Robert Greenberg. L’accordo dovrebbe essere finalizzato entro il terzo trimestre dell’anno, e si tradurrà in un delisting di Skechers.

«Skechers sta per aprire un nuovo capitolo in partnership con la società globale 3G Capital», ha dichiarato Robert Greenberg, Ceo di Skechers, il quale manterrà la carica attuale e continuerà a implementare la strategia aziendale anche dopo il completamento dell’acquisizione. Dopo l’annuncio il titolo di Skechers è schizzato del 25% nel premarket a Wall Street.