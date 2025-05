Primo maggio, gli interventi delle istituzioni

In piazza, nelle fabbriche, sui social, nei palazzi del potere: il Primo Maggio continua a essere molto più di una semplice ricorrenza. Accende il dibattito pubblico e politico, tra chi celebra i traguardi raggiunti e chi richiama l’attenzione sulle tante ombre che ancora segnano il mondo del lavoro. In questo pezzo raccogliamo le voci di rappresentanti istituzionali e di categoria, per restituire il mosaico complesso di un giorno che punta a parla di futuro.

Casellati, ministro per le Riforme istituzionali

«La Festa del Lavoro onora l’impegno di milioni di italiani che ogni giorno costruiscono il futuro del nostro Paese. E’ una ricorrenza che anche quest’anno il Governo ha scelto di celebrare con i fatti, recuperando altri 650 milioni di euro da destinare alla sicurezza sul lavoro. Le misure da adottare verranno condivise con sindacati e imprese, chiamati a offrire un contributo determinante». Lo scrive sui social il ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, in occasione del Primo Maggio. «Il tema del lavoro è alla base di ogni reale progresso: senza occupazione dignitosa, sicura e stabile non c'è coesione sociale nè crescita duratura. Questo Governo - prosegue - è al lavoro dal primo giorno per affrontare le tante sfide aperte, e i dati sono incoraggianti: 24,3 milioni di occupati, record storico per l’Italia. Tasso di occupazione al 63%, il più alto dal 2004. Tasso di disoccupazione al 5,9%, il più basso dal 2007. Risultati importanti, ma non ci fermeremo qui. Vogliamo fare di più: per l’occupazione femminile, per i giovani, i precari, i salari bassi e la sicurezza di tutti i lavoratori. Grazie a tutti gli italiani - conclude - che ogni giorno ci danno fiducia».

Crosetto, ministro della Difesa

«Dietro ogni persona, ogni servizio, ogni progresso, ci sono storie di abnegazione, passione e impegno. Oggi, 1 maggio, celebriamo non solo un diritto sancito dalla nostra Costituzione, ma il cuore pulsante della nostra società: le lavoratrici e i lavoratori, linfa vitale che dà forma al presente e scolpisce il futuro della Nazione. Un pensiero speciale va a chi, come le donne e gli uomini della Difesa, dedica ogni giorno le proprie energie al servizio del nostro Paese, in Italia e all’estero, lontano dagli affetti. Buona Festa del lavoro a tutti!». Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Locatelli, ministro per le Disabilità

«Festa dei lavoratori: prima di tutto un lavoro che sia davvero per tutti. Non esistono solo i diritti di qualcuno, esiste il diritto di ogni persona di lavorare, mantenersi e avere una vita piena e dignitosa. Per una migliore accessibilità universale ai luoghi di lavoro. Per tutelare la sicurezza di tutti negli spazi lavorativi». Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. «Per questo - aggiunge - dobbiamo, e possiamo, vedere in ogni persona le potenzialità e non i limiti, offrire occasioni e credere nelle capacità di ciascuno, con fiducia. Per far crescere il nostro Paese, senza lasciare indietro nessuno».

Valditara, ministro dell'Istruzione

«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», sancisce la nostra Costituzione. I padri costituenti hanno voluto porre questo principio all’inizio della Carta, a testimonianza del ruolo centrale che il lavoro riveste nella vita democratica. Oggi, nella festa dei lavoratori, voglio rivolgere un augurio speciale a tutti i lavoratori del mondo della scuola». Lo scrive su X il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. «Grazie per quello che fate ogni giorno - aggiunge - con passione e dedizione, accompagnando i nostri giovani nel loro percorso di crescita».

Movimento Cinque Stelle

«Oggi festeggiamo i lavoratori, ma con il cuore e la testa rivolti alla lotta politica. Sempre più persone, infatti, non riescono ad arrivare a fine mese, le destre hanno cancellato il reddito di cittadinanza e i salari sono fermi da tempo. Intanto aumenta il costo della vita, spopolano i contratti precari e non si fermano le morti bianche di operai, braccianti e ragazzi privi di sicurezza e garanzie». Così Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. «Per tutte queste ragioni - prosegue - il Primo Maggio assume oggi un significato drammatico: il lavoro è tornato a essere sinonimo di fatica, insicurezza e sfruttamento e nonostante tutto questo il governo Meloni si gira dall’altra parte, finanzia le armi e sogna la guerra, mentre l’Occidente costruisce modelli economici per la ricchezza di pochi e la fragilità degli altri. Oggi più che mai, la Festa dei Lavoratori deve essere una data simbolica per ribadire che dobbiamo continuare a batterci per un lavoro giusto, sicuro, ben retribuito. Per uno Stato che protegga e non abbandoni. Per un’Europa che torni a essere spazio di dignità sociale e non terreno di disuguaglianze crescenti. Buon Primo Maggio a chi non smette di credere nella dignità del lavoro», conclude.

Elly Schlein

«Buon 1 maggio a tutte le lavoratrici e i lavoratori che tengono insieme questo Paese, il Pd è al loro fianco. Abbiamo tanto da fare per migliorare le condizioni materiali di chi lavora. Serve una legge sul salario minimo: la maggioranza l’ha voluta bloccare. Meloni ha voltato le spalle a 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri. Continua a mentire a viso aperto sui numeri. Dice che non c'è un problema salariale in Italia e invece l’Istat lo ha confermato: i salari sono più bassi dell’8% rispetto al 2021». Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in piazza.

Matteo Renzi

«I posti di lavoro sono realmente aumentati, anche grazie al Jobs Act contro il quale - giova ricordarlo - Giorgia Meloni si è schierata insieme a Salvini. Anche loro erano contro, non solo Schlein e Cinque Stelle», Lo afferma Matteo Renzi in una intervista a Il Quotidiano del Sud. «I salari invece sono ancora bassi: non crescono gli stipendi e non crescono le pensioni. Perchè la promessa riduzione delle tasse è rimasta su Instagram come molte delle cose promesse dalla Influencer Meloni. La premier - prosegue il leader di Italia viva - continua a dipingere l’Italia come il paradiso terreste e non si rende conto che solo nel 2024 191.000 concittadini se ne sono andati dal Belpaese. La produzione industriale è negativa da venticinque mesi. Mattarella ha ragione quando cerca di riportare il Paese con i piedi per terra, nella realtà. Il JobsAct ha aumentato il lavoro in Italia, il Governo Meloni ha aumentato solo le tasse», sottolinea ancora. Per Renzi «il problema del PIL è clamoroso. Abbiamo fatto +0.3 nel primo trimestre. Ma con tutti i cantieri del Pnrr che sono aperti la crescita di questo trimestre doveva essere superiore almeno il doppio. Il Governo ha bloccato Industria 5.0, ha scontentato le imprese con il decreto energia, ha promesso riduzioni di tasse che non ha fatto. E l’adesione alla dottrina sovranista rappresentata da Trump è potenzialmente il bacio della morte», conclude.

Brunetta, presidente del Cnel

«A partire da chi ricopre responsabilità istituzionali, il Primo Maggio rappresenti un’occasione per rinnovare l’impegno a dare concretezza e sempre maggiore effettività alle conquiste del mondo del lavoro, in termini di tutele della persona che lavora e di giustizia sociale. La svolta nella sicurezza sul lavoro passa dalla partecipazione attiva di corpi intermedi e rappresentanze sociali». Così il presidente del Cnel Renato Brunetta, in un articolo a doppia firma con il presidente dell’Inail Fabrizio D’Ascenzo pubblicato oggi sul Corriere della Sera.

Federazione autonoma bancari italiani

«In ogni gesto quotidiano di chi lavora si costruisce il legame più autentico tra cittadini: la convivenza civile. Diceva Piero Calamandrei: 'La dignità del lavoro è il fondamento della convivenza civilè. Celebrare il lavoro significa riconoscere il valore di chi ogni giorno partecipa alla vita democratica del nostro Paese. Significa onorare l’impegno, la responsabilità, la dedizione silenziosa che fanno crescere non solo l’economia, ma anche il senso stesso di comunità. Questa ricorrenza del 1 maggio incrocia le vicende legate al risiko bancario, che non è un gioco. La Fabi è dalla parte dei bancari. Sempre». Lo scrive la Fabi, Federazione autonoma bancari italiani, sui suoi canali social.