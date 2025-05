Mediobanca lancia un’offerta pubblica per l'acquisizione di Banca Generali

Mediobanca lancia un’offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali offrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio della controllata. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l’operazione comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali ed il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3miliardi. L’aggregazione - spiega Piazzetta Cuccia - consente «l’evoluzione del rapporto tra Mediobanca e Generali che da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale». L’operazione consente inoltre di trasformare «il gruppo Mediobanca in un leader nel Wealth Management con attivi in gestione per 210 miliardi, ricavi per 2 miliardi e capacità di crescita per oltre 15miliardi annui».

L’offerta pubblica di scambio su Banca Generali «imprime una forte accelerazione all’esecuzione del Piano ‘One brand - One culturè», in cui il Wealth Management (gestione patrimoniale, ndr) diviene l’attività prevalente, oltre che prioritaria, del Gruppo Mediobanca. A valle dell’operazione la gestione patrimoniale raddoppierà i ricavi a 2miliardi, pari al 45% dei ricavi consolidati, e quadruplicherà l’utile netto a 0,8miliardi, pari al 50% dell’utile di Gruppo.