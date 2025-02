Pagamento Naspi a febbraio 2025, quando arriva: date e novità

I pagamenti dell’indennità di disoccupazione Naspi per il mese di gennaio 2025 seguiranno il consueto calendario fornito dall'Inps, con accrediti che sono stati previsti tra il 10 e il 15 febbraio per chi già è percettore del sussidio. Tuttavia, per coloro che hanno presentato una nuova domanda o hanno ricevuto da poco l’approvazione, il pagamento slitterà, a seconda dei tempi di elaborazione che sono necessari da parte dell’Inps.

Aumenti Naspi 2025: ecco cosa cambia

Dal 1° gennaio 2025, con l’entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio, sono stati introdotti alcuni aggiornamenti sugli importi Naspi. L’indennità ha subito un incremento dello 0,8%, portando il tetto massimo mensile da 1.550,42 euro nel 2024 a circa 1.562,82 euro nel 2025.

Oltre agli aumenti, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche ai requisiti di accesso alla Naspi, con particolare attenzione ai casi di dimissioni volontarie e alla contribuzione maturata per ottenere il sussidio.