Palermo, UniCredit sottoscrive accordi di filiera nel settore olivicolo per facilitare l'accesso al credito

UniCredit ha sottoscritto accordi di filiera nel settore olivicolo per facilitare l’accesso al credito delle imprese associate. Sono stati stipulati con Geolive Belìce, Oleum Sicilia e Olioliva op soc. coop. Nei mesi scorsi UniCredit aveva già sottoscritto un accordo di filiera con Oro Sicilia Organizzazione regionale olivicoltori siciliani, che associa diversi operatori del settore olivicolo, impegnati nella produzione e commercializzazione di olio extra vergine di oliva, sostenendoli in tutte le fasi del ciclo produttivo.

«Gli accordi di filiera stipulati in questi giorni confermano la nostra grande attenzione al settore olivicolo. Abbiamo rafforzato la nostra rete commerciale con la presenza di gestori e specialisti agribusiness dislocati in tutta la regione offrendo soluzioni su misura per le specifiche esigenze delle imprese e contribuendo così allo sviluppo del settore. Attraverso questo accordi vogliamo facilitare l’accesso al credito per le imprese associate e ciò è in linea con il nostro ruolo di Banca fortemente radicata sul territorio», dice Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit.