Assegno di maternità 2025, novità sull'importo e sulla soglia Isee

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento per le politiche della famiglia, ha pubblicato il 4 febbraio 2025 un avviso sulla Gazzetta Ufficiale riguardante l’aggiornamento dell’Assegno di maternità e della soglia Isee per l’anno in corso. Successivamente, la circolare Inps (n. 45 del 19 febbraio) ha fornito le informazioni relative all’adeguamento dell’importo dell’assegno in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nel 2024.

Importo aggiornato dell’Assegno di maternità

Per il 2025, l’Assegno di maternità sarà pari a 407,40 euro mensili, erogato per cinque mensilità, per un totale di 2.037 euro. Questo importo spetta nella misura intera per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.