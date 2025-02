Pensioni di marzo 2025: quando vengono pagate? Novità e calendario aggiornato

Il cedolino di marzo 2025 si allineerà alla Legge di Bilancio, con aumenti e arretrati per le pensioni. Per chi riceve una pensione pari o inferiore al trattamento minimo, è previsto un incremento del 2,2%, ovvero un aumento di 13,27 euro al mese, che porterà l’assegno a 616,67 € mensili. Le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo (fino a 2.394,44 euro lordi al mese) vedranno un recupero dell’0,8% dell’inflazione, mentre per chi riceve tra 2.394,45 euro e 2.993,06 euro l’importo sarà rivalutato dello 0,72%. Per gli assegni superiori a 2.993,06 euro lordi, la rivalutazione sarà dello 0,60%.

Per il 2025, i pagamenti avverranno sabato 1° marzo per chi utilizza le Poste e lunedì 3 febbraio per chi ha il conto in banca. Invece, per aprile i pagamenti saranno erogati martedì 1°, così come a maggio, venerdì 2, e a giugno, martedì 3. Anche a luglio e agosto il primo giorno utile sarà rispettivamente martedì 1° e venerdì 1°, mentre a settembre e ottobre i pagamenti avverranno lunedì 1° e mercoledì 1°. Infine, a novembre e dicembre, le date fissate saranno lunedì 3 novembre e lunedì 1° dicembre.

Ecco un riepilogo:

Gennaio 2025: venerdì 3 gennaio 2025 (Poste e banche),

Febbraio 2025: sabato 1° febbraio 2025 (Poste) e lunedì 3 febbraio 2025 (banche),

Marzo 2025: sabato 1° marzo 2025 (Poste) e lunedì 3 marzo 2025 (banche),

Aprile 2025: martedì 1° aprile 2025 (Poste e banche),

Maggio 2025: venerdì 2 maggio 2025 (Poste e banche),

Giugno 2025: martedì 3 giugno 2025 (Poste e banche),

Luglio 2025: martedì 1° luglio 2025 (Poste e banche),

Agosto 2025: venerdì 1° agosto 2025 (Poste e banche),

Settembre 2025: lunedì 1° settembre 2025(Poste e banche),

Ottobre 2025: mercoledì 1° ottobre 2025 (Poste e banche),

Novembre 2025: lunedì 3 novembre 2025 (Poste e banche),

Dicembre 2025: lunedì 1° dicembre 2025 (Poste e banche).

Quali saranno i pagamenti?

Questo calendario non si limita alle pensioni di vecchiaia o di reversibilità, ma comprende anche altre prestazioni previdenziali e assistenziali, come assegno sociale, pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento e di frequenza per minori e rendite vitalizie Inail. Inoltre, nello stesso cedolino sono incluse le maggiorazioni sociali per coloro che ne hanno diritto.

Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

A partire dal 1° gennaio 2025, le pensioni saranno rivalutate secondo un indice di variazione definitivo del +0,8% per il 2024. È importante notare che per il 2024 non è previsto alcun conguaglio. Il trattamento minimo per le pensioni di lavoratori dipendenti e autonomi sarà di 603,40 euro mensili.

Incrementi per le pensioni inferiori al minimo

Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo è previsto un incremento del +2,2% per il 2025, garantendo un supporto maggiore a chi ha redditi più bassi.

Rivalutazione per residenti all'estero

Per il 2025, la rivalutazione automatica non sarà riconosciuta ai pensionati residenti all'estero con trattamenti superiori al minimo INPS, ma sarà comunque attribuita fino a un certo limite.