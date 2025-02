Il prezzo dell'oro è alle stelle, l'Italia è tra i Paesi che ne detiene di più: ecco dove viene conservato

Dove viene custodito l'oro?

Nella Sede della Banca d'Italia in Via Nazionale 91 sono custodite 1.100 tonnellate di oro di proprietà dell'Istituto, comprendenti anche la totalità dell'oro «monetato», insieme a una quota (100 tonnellate) delle riserve conferite alla Bce. Una parte consistente si trova anche in altri Paesi. «La scelta di dislocare all'estero poco più della metà del metallo, presso diverse Banche Centrali, deriva, oltre che da ragioni storiche, legate ai luoghi in cui l'oro fu acquistato, anche da una strategia di diversificazione finalizzata alla minimizzazione dei rischi. Inoltre, la localizzazione prescelta dalla Banca riflette la primaria importanza di tali piazze finanziarie per il mercato internazionale dell'oro», si legge sul sito della Banca d'Italia.

Ecco dove l'oro di proprietà della Banca d'Italia è custodito.

Localizzazione geografica