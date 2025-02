Sicilia, l’Assegno unico universale copre il 99 per cento dei minori: importi in crescita

Nel 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per 19,8 miliardi di euro , che si aggiungono ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. Sono 6.365.693 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno per il 2024, per un totale di 10.088.598 figli . Con riferimento al mese di dicembre 2024, l’importo medio per figlio , comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 172 euro e va da circa 57 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2024 è pari a 45.574,96 euro) a 222 euro per la classe di ISEE minima (17.090,61 euro per il 2024). L’Osservatorio fornisce un quadro completo delle essenziali informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici con riferimento al periodo compreso tra marzo 2022 e dicembre 2024 .

L’Assegno unico universale (Auu), misura di sostegno alle famiglie con figli a carico, continua a rappresentare un’importante risorsa per i nuclei familiari siciliani. Secondo i dati contenuti nell’aggiornamento dell’ Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU) che, per il 2022 e 2023, offre anche i dati relativi all’assegno destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC), la copertura dell’assegno nella regione è prossima al 99%, evidenziando un’elevata adesione e un incremento degli importi medi rispetto agli anni precedenti.

I numeri dell’AUU in Sicilia

Nel 2024, in Sicilia hanno beneficiato dell’Assegno Unico Universale 573.405 nuclei familiari, per un totale di 920.212 figli coinvolti. Il numero medio di figli per famiglia percettrice è di 1,6. L’importo medio mensile per figlio è aumentato a 190 euro, mentre per nucleo familiare la media è di 307 euro. Questi valori risultano in crescita rispetto agli anni precedenti e confermano la maggiore attenzione verso le famiglie con figli.

Negli ultimi tre anni, il numero di nuclei beneficiari ha registrato un’evoluzione significativa:

2022 : 594.244 famiglie

: 594.244 famiglie 2023 : 622.810 famiglie

: 622.810 famiglie 2024: 573.405 famiglie

L’analisi della copertura mostra come il 99% dei minori aventi diritto in Sicilia abbia ricevuto almeno una mensilità di Assegno Unico nel corso del 2024.

Erogazioni e regole

Si ricorda che l’Assegno unico viene erogato dopo la metà del mese. Per chi è in regola con la domanda, la prestazione sarà accreditata dal 20 al 26 febbraio. Coloro che hanno presentato domanda per la prima volta o hanno aggiornato l'ISEE riceveranno il bonus entro il 28 febbraio.

Inoltre, per i destinatari di primo pagamento dell’AUU, è disponibile una video guida che illustra le tempistiche per il pagamento e i criteri per il calcolo dell’importo dell’AUU, comprese le eventuali maggiorazioni a cui i genitori possono avere diritto in base alla composizione del nucleo familiare. Il servizio di video guida sarà prodotto, erogato e notificato ai destinatari non appena viene emessa la disposizione di pagamento della prima mensilità.