Quando pagano l'Assegno unico a febbraio 2025? Ecco le novità su Isee e aumenti

Il pagamento dell'Assegno unico universale per il mese di febbraio 2025? L’accredito di questo sostegno economico fondamentale è destinato a chi ha figli a carico e calcolato in base all’Isee e ad altri fattori come il numero di figli e la loro età. Gli importi potranno variare in base alla situazione economica familiare e ad eventuali variazioni nel reddito o anche nella composizione del nucleo familiare.

Calendario dei pagamenti febbraio 2025

L’Assegno Unico Universale (Auu), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ISEE.

Date dei pagamenti di febbraio 2025