Confagricoltura: no alla guerra dei dazi, con gli Stati Uniti serve un patto

A parlare è il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, sottolineando che in Europa, rispetto agli strumenti che attuerà il presidente americano Trump, «c'è bisogno di coesione, unità e visione comune come ha rimarcato lo stesso presidente Draghi», nel solco della «collaborazione con gli Usa che possa attivare scambi e non dazi». Dentro i confini Ue, massima attenzione alla presentazione, il 19 febbraio, della visione del Commissario Ue all’Agricoltura, Christophe Hansen, e alla questione vino ed etichette.

Sventare una guerra sul cibo a colpi di dazi tra due economie, quella Usa e quella Ue, che nel mondo rappresentano oggi «i modelli produttivi più all’avanguardia». Mentre in Europa, c'è bisogno di coesione e non di cercare la soluzione in una «politica difensiva». Serve dunque muoversi nella logica del dialogo. «Se mi trovassi di fronte a Trump gli direi che è arrivato il momento di costruire un patto bilaterale che metta al centro gli interessi dei consumatori degli Stati Uniti piuttosto che dei consumatori europei. Le due economie sono due economie che possono tranquillamente interagire e quindi costruire un modello di sviluppo comune».

Per il settore vinicolo «non è un momento felice» ma dal commissario Ue all’Agricoltura, Christophe Hansen, riferisce Giansanti alla vigilia degli «Stati generali del vino» organizzati a Roma lunedì 17 febbraio, «arrivano ampie rassicurazioni di impegno per stabilizzare il settore». Mentre sulla Pac, dal Copa, il Comitato delle organizzazioni professionali agricole che rappresenta oltre 22 milioni di agricoltori in Europa guidato da Giansanti, arriva l’annuncio di un’alleanza di 31 associazioni rappresentative di tutti i mondi che ruotano attorno all’agricoltura, dal vino ai produttori di zucchero, all’industria della trasformazione a quella delle macchine.

«Abbiamo scritto una lettera alla presidente von der Leyen - dice Giansanti - perché c'è urgenza di riequilibrare la politica agricola in quanto con la Pac attuale, voluta dalla precedente Commissione, abbiamo diminuito la nostra capacità produttiva di almeno un 10 per cento». Le associazioni chiedono unità per mantenere e rafforzare lo status di politica europea. «Un’alleanza per fermare anche ogni rumors sull'ipotesi di un fondo unico nazionale in cui far arrivare tutte le risorse assegnate a ogni singolo stato membro». «Fino ad oggi - afferma Giansanti - il commissario Hansen, che incontrerò a marzo, ha espresso concetti per noi molto apprezzati» su competitività e produttività. Che per gli agricoltori si traducono in «meno burocrazia, maggiore semplificazione, risorse dedicate allo sviluppo».

Temi cari anche a chi ha manifestato con i trattori nei giorni scorsi? «La protesta è legittima, ma in questa fase dobbiamo avere dialogo istituzionale e trovare risorse adeguate per poter rafforzare l’agricoltura. Il governo non ha mai detto di non volerlo fare», dice Giansanti. L’Italia viene da un lungo periodo di crescita e il primato nell’Europa a 27 per valore aggiunto pari a 42,4 miliardi «ora lo deve mantenere». Sul futuro, conclude Giansanti, il comparto si trova di fronte a un passaggio epocale con il digitale «ma per far questo ci vogliono incentivi come dimostra il fatto che

in pochi anni siamo passati da 250 milioni a quasi 2,5 miliardi di investimenti con l’agricoltura 4.0, come anche il successo dei bandi Ismea sull'innovazione che a fronte di circa 120 milioni di dotazione sono arrivate richieste per 1,6 miliardi».