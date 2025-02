Unicredit e sindacati firmano l'accordo: 2.500 euro a dipendente

Firmato l’accordo fra Unicredit e i sindacati che riconosce un premio di produttività (Vap) relativo al 2024, anno nel quale il gruppo ha superato i risultati, già ottimi, dell’anno precedente.

Le lavoratrici e ai lavoratori, informano i sindacati Fabi, First Cisl, Uilca e Fisac Cgil , potranno scegliere tra ricevere 1.000 euro cash oltre a 811,30 euro in conto welfare oppure 2.411,30 euro a conto welfare oltre alla polizza odontoiatrica portando il totale complessivamente riconosciuto ad euro 2.500 per l’opzione a welfare. Quest’anno si aggiunge anche un servizio digitale di medicina primaria h 24 per i dipendenti e loro famigliari. È stata inoltre concordata la possibilità di utilizzare 500 euro delle somme destinate a welfare per l’acquisto di azioni a condizioni riservate al personale in servizio.

«La trattativa, articolatasi su diverse giornate, ha ribadito l’unitarietà di un tavolo sindacale maturo e responsabile nel confronto con la delegazione aziendale. Fondamentale è stata anche la professionalità della chief administrative officer del gruppo UniCredit, Ilaria Dalla Riva, che ha contribuito alla costruzione di un percorso equilibrato, proficuo e soddisfacente» commenta il coordinatore Fabi in Unicredit, Stefano Cefaloni.