Sicilia e Pnrr: ritardi iniziali, ma il 61% delle opere è in fase esecutiva

I progetti di opere pubbliche in fase esecutiva, la cui titolarietà è della Regione siciliana, rappresentano il 61 per cento del totale delle risorse assegnate dal Pnrr all’Isola, per un importo di 329 milioni di euro. È una buona performance, anche se tra le regioni del Mezzogiorno c’è chi ha fatto meglio, in questo caso la Puglia, che ha impegnato ben 632 milioni di euro, pari al 66,5%. La Sicilia, però, ha fatto meglio, per il momento, della Campania (la percentuale si attesta attorno al 52%), per non parlare della Calabria e della Basilicata, che restano molto indietro (rispettivamente al 23,4 e al 21%).

Sono alcuni dei dati che emergono dal nuovo Rapporto Svimez (l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) che fa il punto sull’attuazione, al 31 dicembre 2024, dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il monitoraggio sulle opere pubbliche portate avanti dai Comuni e dalle Regioni, a meno di un anno e mezzo dalla scadenza del 2026 (il termine fissato per l’attuazione del Pnrr), conferma, da un lato, i ritardi da parte delle Amministrazioni meridionali impegnate in una sorta di “corsa a handicap” per recuperare il tempo perso nella fase di avvio del Piano nazionale, ma dall’altro attesta anche la capacità, soprattutto da parte di molti Comuni del Sud, e della stessa Sicilia, di aprire cantieri per risorse pro capite molto significative, a testimonianza dello sforzo realizzativo in corso. Il dato comune è che nelle città sono in fase più avanzata i lavori per asili e infrastrutture scolastiche, mentre vanno più a rilento le opere, a titolarità delle Regioni, soprattutto per la sanità territoriale. E nel Rapporto si lancia anche un allarme: «Attenzione alla prossima rimodulazione del Pnrr: non si penalizzino gli investimenti pubblici».