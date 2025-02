Dazi, il mondo economico col fiato sospeso: attesi i dati dall'area Euro

La settimana che si apre domani, lunedì 10 febbraio, sarà relativamente povera di dati macroeconomici di rilievo ai quali potranno guardare i mercati, con gli operatori concentrati sul week end, in cui è possibile che si trovi un’intesa per rinviare l'inizio dei dazi statunitensi alla Cina. A proposito di Pechino, domenica vengono pubblicati i numeri sull'inflazione e i prezzi alla produzione del gigante asiatico che, secondo gli analisti, non dovrebbero modificare in modo significativo l'attuale quadro.

Nel primo giorno della settimana è atteso l’indice Sentix sulla fiducia degli investitori nella zona euro e poco altro, mentre la giornata di martedì si aprirà con il dato della disoccupazione francese nel quarto trimestre del 2024. A metà mattina in programma l’asta dei titoli di Stato tedeschi a 5 anni, mentre nel pomeriggio italiano ci sarà la prima udienza del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sulle prospettive economiche e sui recenti interventi di politica monetaria davanti alla Commissione economica congiunta del Senato americano.