Assegno unico universale, Isee e aumenti: tutte le novità per il 2025

L’Inps ha annunciato con una circolare importanti aggiornamenti per l’Assegno Unico Universale. Dal rinnovo automatico delle domande all'aggiornamento Isee. Diverse le novità introdotte anche sul fronte degli aumenti e delle maggiorazioni.

Rinnovo Automatico delle Domande

Chi ha già una domanda di assegno unico universale approvata non dovrà presentare una nuova richiesta, a meno che non abbia ricevuto comunicazione di decadenza, revoca o rifiuto della domanda. È fondamentale, però, segnalare eventuali variazioni come la nascita di un nuovo figlio o il raggiungimento della maggiore età di un figlio. L’Inps invierà apposite notifiche per gestire queste situazioni.

Aggiornamento Isee

Per garantire il corretto calcolo dell’importo, è necessario presentare un nuovo Indicatore della Situazione

Economica Equivalente, l'Isee, per il 2025. Senza questo documento aggiornato, a partire da marzo 2025, verrà erogato solo l’importo minimo. Tuttavia, presentando l’Isee entro il 30 giugno 2025, gli importi saranno ricalcolati e verranno corrisposti eventuali arretrati. La richiesta dell’Isee può essere effettuata tramite il Portale unico Isee, l’App Inps Mobile o attraverso un Patronato.