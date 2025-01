Sicilia Digitale, bando per quindici assunzioni a tempo indeterminato

Il bando mette in palio posti di primissimo ordine. Sono 15 le assunzioni a tempo indeterminato che Sicilia Digitale ha messo sul piatto con un avviso che scadrà venerdì prossimo.

Il provvedimento, consultabile sul sito della partecipata regionale, segna una ripresa delle assunzioni anche nella galassia collegata alla Regione.

Il bando di Sicilia Digitale, società guidata da Francesco Cascio (nella foto), è aperto a diplomati (per il solo indirizzo di informatica e telecomunicazioni) e laureati per lo più in ingegneria informatica e scienze delle comunicazione.

La società sta cercando 14 tecnici informatici e commerciali e un funzionario del profilo giuridico destinato alla direzione Affari generali. Nel dettaglio il bando prevede 7 analisti programmatori, un analista, due security engineer, un cyber security specialist, due amministratori di sistema, un funzionario di segreteria tecnica e un avvocato.

Sicilia Digitale è una partecipata che ha completato la fase di risanamento. E non è un caso che ieri Renato Schifani abbia confermato di puntare molto su questo settore auspicando che la Sicilia diventi un polo d’attrazione: «L'insediamento a Palermo della nuova Agenzia digitale dell'Ue - ha detto il presidente della Regione - sarebbe una straordinaria opportunità. La Sicilia ha tutte le carte in regola per diventare il centro nevralgico di un ecosistema digitale forte che metta in connessione Europa e Mediterraneo. Il mio governo è pronto a fare la propria parte e a dialogare da subito con tutte le Istituzioni coinvolte per definire i contorni di questo importantissimo progetto e candidare il capoluogo siciliano come sede del nuovo organismo sovranazionale».