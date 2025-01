Saldi al via il 4 gennaio anche in Sicilia, spesa media 307 euro a famiglia

Durante i saldi, sono in vigore alcune disposizioni particolari. Ad esempio, la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante. Il diritto al cambio esiste solo se il prodotto sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato.

Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati. La prova dei capi non sarebbe obbligatoria ed è in teoria rimessa alla discrezionalità del negoziante, ma difficilmente un negoziante vieta la prova perché questo di solito fa desistere l'acquirente dall'acquisto.