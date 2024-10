Comuni e Regioni, concorsi a raffica, Il primo maxi-bando con 2.219 posti nel Sud: domande entro il 7 novembre

Il governo nazionale ha dato il via a una maxi selezione che porterà a 663 assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni e alla Regione. Palazzo d’Orleans è pronto a sua volta a bandire un concorso che metterà in palio altri 79 posti negli assessorati. E sta per uscire pure il concorso per entrare nella rete di assistenza socioassistenziale siciliana.

È un calendario fittissimo. In cui la prima data in rosso l’ha fatta segnare ieri il dipartimento nazionale per le Politiche di Coesione che ha pubblicato il bando per 71 posti a Roma e altri 2.219 in tutte le regioni del Sud. Si tratta di una selezione che permetterà di assumere figure specifiche che si occuperanno di fondi europei: in Sicilia i posti messi a concorso sono 663, divisi fra Regione e quasi tutti i Comuni.

Un servizio completo di Giacinto Pipitone sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi