Aerolinee siciliane, aumentato il capitale sociale, l’avvio dell’operazione di volo entro maggio 2025

Nuovo aumento di capitale sociale per Aerolinee siciliane. Dunque, a oggi dispone di un milione e cento mila euro, che permette l’erogazione della prima trance del finanziamento che porta la liquidità della società a 4 milioni. Budget che permette l’avvio dell’operazione di volo entro il maggio 2025. Lo dice la società.

La società di advisoring, dopo una rigorosa selezione durata tre anni, ha individuato il settore del trasporto aereo passeggeri tra quelli a maggiore crescita e il management di Aerolinee siciliane tra i più competenti presenti sul mercato, oltre che garantito dalla innovativa formula dell’azionariato diffuso e dalla gestione partecipativa in stile anglosassone. Tale operatività ha consentito inoltre di avviare il processo di certificazione, mentre sono già stati attivati gli uffici di Caltagirone, dove avrà sede la compagnia e il call center per le prenotazioni, dice la società.

«Questo investimento, grazie all’intervento di operatori finanziari che credono in questa visione e supporteranno il lancio della compagnia, permetterà di consolidare le basi operative e sviluppare un polo di manutenzione, essenziale per garantire efficienza e sicurezza nei voli - afferma Aerolinee siciliane - I benefici per la comunità includono tariffe speciali per studenti e over 65, prezzi calmierati per chi si cura fuori dalla Sicilia e fondi di solidarietà per sostenere giovani studenti provenienti da famiglie bisognose. L’impegno della società a capitale diffuso e frazionato è rivolto a garantire un servizio di trasporto aereo accessibile e sostenibile per tutti i siciliani, compreso un 5% dei posti destinato all’utenza bisognosa gratuitamente».