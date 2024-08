Webuild realizzerà due tunnel gemelli per le ferrovie a New York

Dai lavori del raddoppio ferroviario per l’Alta capacità Palermo-Catania-Messina a quelli per realizzare due tunnel gemelli che contribuiranno a potenziare l’efficienza e la capacità dei collegamenti ferroviari di New York City. Webuild realizzarà due tunnel gemelli che contribuiranno a potenziare l’efficienza e la capacità dei collegamenti ferroviari di New York City. È quanto sarà realizzato da Lane, controllata americana del Gruppo Webuild, che si è aggiudicata un contratto del valore totale di USD 466 milioni (427 milioni), di cui il 35% in quota Lane, per la costruzione del Palisades Tunnel nel New Jersey, USA.

Il contratto è il primo tunnel assegnato dalla Gateway Development Commission (GDC) nell’ambito del più ampio Hudson Tunnel Project (HTP) che prevede la realizzazione di un nuovo tunnel tra New York e il New Jersey e la manutenzione di un tunnel esistente da più di 114 anni. Il Palisades Tunnel è uno dei tre tunnel separati che comporranno l’HTP, insieme con l’Hudson River Tunnel e il Manhattan Tunnel.