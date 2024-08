Scuola, al via in Sicilia le immissioni in ruolo dei docenti

«Proprio i ritardi nei concorsi Pnrr e delle relative graduatorie - aggiungono - ha causato lo slittamento del termine ultimo utile per le operazioni di immissioni al 31 dicembre 2024 anziché del canonico 31 agosto. È un sistema complesso e farraginoso causato dalle tante e diverse procedure concorsuali attivate negli ultimi anni a distanza ravvicinata e anche in presenza di vincitori e idonei delle procedure precedenti».

Al via la procedura delle immissioni in ruolo 2024 in Sicilia del personale docente dopo la pubblicazione dei contingenti e delle istruzioni operative, da domani 10 agosto e fino al 12 agosto sarà possibile effettuare la scelta della provincia e successivamente, probabilmente il 16 agosto, la scelta delle sedi.

«Il sovrapporsi di procedure e graduatorie di anni diversi - concludono Rizza e Cirino - con la presenza spesso delle medesime persone, determina una grande complessità nella gestione delle procedure da parte dell’amministrazione ed un’oggettiva difficoltà degli aspiranti nel comprendere fino in fondo le stesse operazioni che, purtroppo, a causa dei soliti ritardi ministeriali, cadono sempre nel mese più caldo a cavallo di ferragosto in sfregio al diritto alle ferie ed al riposo di tutti, aspiranti docenti, dirigenti e funzionari degli Uffici Scolastici regionali e provinciali e sindacalisti compresi, che anche quest’anno, come sempre, saranno presso le sedi per assistere i lavoratori in ogni fase della procedura».