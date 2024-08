In arrivo a Enna il fieno ottenuto con i voucher

Domani (6 agosto) arriverà nell’Ennese il fieno ottenuto con i voucher della Regione che andrà agli allevatori che non hanno come sfamare gli animali. I primi mezzi giungeranno alle 9 circa al centro meccanizzazione agricola di contrada Santa Barbara strada provinciale 21 - Agira e da lì il carico sarà smistato alle aziende. Lo afferma Coldiretti Sicilia che sottolinea che si concretizza così un’azione determinante per il comparto zootecnico.

«Si tratta di un’operazione che senza dubbio può essere definita come la più veloce che mai realizzata dalla Regione Siciliana con il contributo attivo di Centri di assistenza Agricola», spiega la nota. «Il voucher fieno ha evitato di allungare a dismisura i tempi ed ha dimostrato come solo la collaborazione attiva tra tutte le istituzioni possa portare a termine un aiuto concreto, visibile, utile, senza dispersione e senza attribuzione di paternità politiche che servono solo a distrarre e diradare i tempi», aggiunge Coldiretti Sicilia.