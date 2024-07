Consob, concorso per informatici: come presentare la domanda, il bando

La Consob ha pubblicato un concorso per informatici, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa attraverso la selezione pubblica cerca personale per l’area manageriale e alte professionalità. La sede di lavoro è quella centrale a Roma. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 9 settembre 2024.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica alle mansioni; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.