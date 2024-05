Futuro incerto in Sicilia per i lavoratori disabili del call center Wind Tre: a rischio centinaia di posti

Futuro incerto per il lavoratori disabili di Wind Tre che per 17 anni hanno svolto attività di call center presso la cooperativa affidataria in convenzione Consorzio Sintesi. Il 16 maggio cinquanta lavoratori disabili, in rappresentanza dei 226 ricorrenti che hanno citato in giudizio Wind Tre, si recheranno al tribunale di Milano per seguire la fase dibattimentale della seconda udienza. I lavoratori siciliani e campani, attualmente in CIGS, si sono infatti rivolti al tribunale milanese per veder riconosciuto il loro diritto di assunzione derivante dalla legge n° 68/99.

«Wind Tre - si legge in una nota - si era rivolta alle regioni Sicilia e Campania per comunicare la propria volontà di stipulare una nuova convenzione con altra cooperativa, venendo meno a quanto sottoscritto nella convenzione con la cooperativa Consorzio Sintesi, le regioni e i Cpi di competenza territoriale».

La Regione Siciliana nei molteplici incontri con la multinazionale «ha richiesto l’applicazione della clausola contrattuale, riportata e sottoscritta da Wind Tre nelle diverse convenzioni e nel contratto di commessa, con la quale l'azienda di telecomunicazioni era obbligata ad assumere il personale coinvolto alla scadenza del 31/12/23. In data 24/11/2023 la Regione Siciliana ha così detto no alla richiesta di nuova convenzione proposta da Wind Tre, richiedendo il rispetto della stessa e gli obblighi di cui si è fatta carico».