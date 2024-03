Formez, avvisi di selezione per esperti in vari settori: i requisiti e come presentare la domanda

Il Formez Pa ha indetto nuovi avvisi di selezione per esperti in vari settori. In particolare, saranno selezionate 32 nuove risorse da impegnare in vari progetti, con contratto di collaborazione. La domanda di partecipazione va presentata entro il prossimo 18 marzo.

Gli avvisi

Sono 7 gli avvisi pubblicati. Nello specifico verranno selezionati: 1 risorsa da impegnare nell’ambito del Progetto Fast Piccoli Comuni – Fornire affiancamento e supporto per la transizione digitale ed amministrativa dei piccoli comuni. I requisiti specifici sono: livello di seniority – oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in in materia di semplificazione amministrativa. Il titolo di studio è la laurea specialistica (BANDO); 1 risorsa da impegnare nell’ambito del Progetto Fast Piccoli Comuni – Fornire affiancamento e supporto per la transizione digitale ed amministrativa dei piccoli comuni. I requisiti specifici sono: livello di seniority – oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in in materia di semplificazione amministrativa. Il titolo di studio è la laurea specialistica (BANDO); 1 risorsa da impegnare nell’ambito del Progetto del Pnrr Innovazione organizzativa e strategie di gestione delle risorse umane. I requisiti specifici sono livello di seniority – oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in materia di riforme organizzative e amministrative della PA, con particolare riferimento al rafforzamento della capacità amministrativa e alla revisione dei processi connessi all’organizzazione del lavoro e della gestione del capitale umano. Occorre, come titolo di studio, la laurea specialistica (BANDO); 1 risorsa da impegnare nell’ambito del Progetto PeNsa – Supporto Specialistico al Ministero della Salute per la governance del PN Equità della Salute 2021- 2027. I requisiti specifici sono livello di seniority – oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in in materia di appalti pubblici. Il titolo di studio è laurea specialistica 22/S giurisprudenza ed equipollenti ex lege (BANDO); 1 risorsa da impegnare nell’ambito del Progetto PeNsa – Supporto Specialistico al Ministero della Salute per la governance del PN Equità della Salute 2021- 2027. i Requisiti specifici sono livello di seniority – oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in attività di gestione e controllo di interventi co-finanziati dai Fondi strutturali. Il titolo di studio è la laurea specialistica (BANDO); 10 risorse da impegnare nell’ambito del Progetto del Pnrr la gestione strategica delle risorse umane per creare Valore Pubblico. I requisiti specifici sono livello di seniority – oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in in attività di progettazione organizzativa e reingegnerizzazione dei processi lavorativi. Occorre, come titolo di studio, la laurea specialistica (BANDO); 17 risorse da impegnare nell’ambito del Progetto del Pnrr La gestione strategica delle risorse umane per creare Valore Pubblico. Requisiti specifici: livello di seniority – oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in in materia di progettazione organizzativa e reingegnerizzazione dei processi lavorativi. Titolo di studio: Laurea specialistica (BANDO).