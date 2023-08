Agosto Aperti: una pagina pubblicitaria del Giornale di Sicilia per trovare i servizi utili

Il Generale Agosto non fa più paura. Chi resta in città non ha motivo di temere di restare a corto di farmaci o senza servizi. Ci sono esercizi che garantiscono l'apertura anche nel mese più gettonato dai vacanzieri, quello in cui le città si svuotano.

A Palermo e in Sicilia, in prossimità del Ferragosto, nasce un'iniziativa per fare conoscere chi mette tutto ciò che è necessario a disposizione di chi resta in città, con un occhio di riguardo agli anziani e comunque alle persone più fragili. Si chiama Agosto Aperti: una doppia A per una pagina sul Giornale di Sicilia che da domani (lunedì 13 agosto) permette a un gruppo di aziende, che restano in servizio anche nelle settimane in cui altrove si chiude per ferie, di promuovere e fare conoscere la propria attività. Aziende che sposano la comunicazione del Giornale di Sicilia per fare rete e così informare tutti - anche i turisti - su dove è possibile trovare ciò che serve, anche e soprattutto nel mese di agosto.

Domani si comincia. Fra le altre attività ci sono le farmacie (Calatafimi in corso Calatafimi, Margiotta in via Pitrè e Chiavetta in corso Camillo Finocchiaro Aprile). Spazio poi a ristoranti e pizzerie (Al Gabbiano di Mondello e Scattìa di via Palmerino), agli altri esercizi legati al food (Blu Gel di via Leopardi e il bar La Sorgente di Castellammare del Golfo). E ancora le lavanderie (i punti Lavarapidò di piazza Indipendenza e via Vaccarini), i negozi di barbiere (Bologna di via Silvestri), il gas (Cusuman Gas di via Nave), la manutenzione auto (Spera Gomme di viale Michelangelo e di via Nino Bixio e Officina Ford Costantino di Carini) o infine il noleggio gommoni (Sicil Gommoni di Castellammare del Golfo). Buon agosto a loro, che accettano la sfida di fornire un servizio anche in estate, e buon agosto a tutti, anche a chi ad agosto resta in città.

