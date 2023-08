Stipendi troppo bassi in Sicilia, Conflavoro in pressing sul Governo per gli aumenti

Record per stipendi piu bassi d'Italia e maglia nera per pil pro capite: la profonda crisi delle province siciliane emersa negli ultimi dati Istat è stata al centro di un vertice a Roma tra istituzioni e Conflavoro che ha presentato un piano che sembra trovare l'accordo delle forze di governo.

Dai dati Istat emerge che nel 2021 il prodotto interno lordo (Pil) pro-capite italiano è pari a 33 mila euro circa. Una cifra che scende a 18 mila nel Sud. Agrigento e Caltanissetta che rispettivamente con 15.700 e 15.800 euro sono le ultime in Italia per Pil pro-capite. Palermo e Catania, sono appaiate a quota 19.400 euro, Enna è a 16.100 euro, Trapani a 16.500, Siracusa a 18.300, Ragusa a 18.400 e Messina a 18.700. Sempre le ultime rilevazioni pubblicate dall'Istat fanno emergere che nel 2020 le province siciliane sono in coda alla classifica degli stipendi: 12.54 euro l'ora contro il 14.45 della media nazionale. Ragusa si ferma a 11.01, Caltanissetta 12.02, Agrigento 12.04.

Conflavoro Pmi, l’associazione delle piccole e medie imprese ha presentato un progetto di legge per incentivare la contrattazione collettiva nazionale di qualità e garantire una retribuzione equa per i lavoratori del settore privato. È stata consegnata al ministro del Lavoro Marina Calderone e a tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione, nonché alle commissioni Lavoro di Camera e Senato.

“Questo progetto di legge rappresenta un passo fondamentale verso la valorizzazione del lavoro. I lavoratori devono ricevere una busta paga più pesante ma non è il salario minimo la strada giusta. L'obiettivo della nostra proposta – spiega Roberto Capobianco, presidente nazionale Conflavoro PMI – è quello di incentivare la contrattazione collettiva e combattere i cosiddetti contratti pirata. Da una parte abbiamo previsto degli sgravi contributivi per le aziende che, gradualmente e non in modo indiscriminato, aumentino lo stipendio di quei lavoratori con un salario davvero basso; dall’altra – prosegue Capobianco – abbiamo proposto al ministero del Lavoro di individuare il contratto di riferimento in un dato comparto e di riconoscere una certificazione di qualità, anti dumping, per tutti gli altri contratti che abbiano una retribuzione a esso allineata. Servono soluzioni lungimiranti per cambiare volto al lavoro e confidiamo che le varie forze politiche possano trovare una convergenza sulla nostra proposta”.

“Il dibattito su equa retribuzione e lotta al dumping è fondamentale, una questione che coinvolge direttamente il nostro territorio – commenta Giuseppe Pullara, presidente di Conflavoro Pmi Sicilia – e che va risolta alla radice. È necessario fortificare e risaltare gli strumenti legittimi che già esistono, ossia i contratti collettivi di qualità, senza ricorrere a provvedimenti complessi e poco attuabili. Lo sviluppo dell’impresa e il benessere del lavoratore devono andare di pari passo, valorizzare il lavoro significa questo ed è la finalità della nostra proposta: supportare e potenziare il sistema Lavoro nel suo insieme, in piena trasparenza e senza lasciare indietro nessuno”. C'e' già il placet del presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI): “Ho apprezzato la proposta consegnatami da Conflavoro PMI che punta ad incentivare la contrattazione collettiva nazionale di qualità e a garantire una retribuzione equa per i lavoratori del settore privato”.

Nella foto il presidente Giuseppe Pullara e il ministro Marina Calderone