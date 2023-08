Assegno sociale 2023, fare domanda è più facile: on line la piattaforma in via sperimentale

È online la nuova piattaforma, in via sperimentale, per la presentazione della domanda semplificata per l'assegno sociale 2023. Al momento possono presentare la domanda solo i cittadini, in seguito potranno farlo anche patronati e intermediari. A darne notizia è l'Inps sulla propria pagina Facebook.

La nuova procedura semplificata permette un invio più veloce della domanda poiché, una volta inserito il proprio codice fiscale, il sistema compilerà in modo automatico i dati di cittadinanza, residenza e trattamenti erogati dall'Inps. All'interno del servizio si potrà scegliere se consultare una dichiarazione già presentata o compilare una nuova domanda.

Cos'è

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, rivolta alle persone in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal primo gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

A chi è rivolto

Il beneficio è rivolto:

ai cittadini italiani;

ai cittadini comunitari iscritti all'anagrafe del Comune di residenza;

ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);

ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Reddito

I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge. Per il 2023 i limiti reddituali sono 6.542,51 euro di reddito personale e 13.085,02 euro di reddito coniugale. Ciò significa che possono accedere all’assegno sociale nel 2023 coloro che non sono sposati e hanno un reddito inferiore a 6.542,51 euro e coloro che sono sposati e hanno un reddito familiare inferiore a 13.085,02 euro.

Decorrenza e durata

Il pagamento dell'assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente. Si può perdere il beneficio nel caso in cui, per esempio, la situazione reddituale dell’interessato cambi. La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile e non può quindi essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero. Il beneficio economico, infine, non è reversibile ai familiari superstiti.

Requisiti

Per ottenere l'assegno tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);

stato di bisogno economico;

cittadinanza italiana e situazioni equiparate;

residenza effettiva in Italia;

requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal primo gennaio 2009).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 45 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’Inps ai sensi dell’articolo 2, legge 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento (clicca qui) sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.