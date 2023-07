Il nuovo prestito flessibile e digitale

Il 2020, l’anno del Covid, ha rappresentato per tutte le famiglie un momento che le ha costrette a cambiare improvvisamente ed in modo radicale l’approccio sui consumi vedi il boom degli acquisti digitali a scapito dei negozi fisici; il lavoro grazie allo smart working che ha portato parecchie famiglie a dover ridisegnare l’impiego degli spazi e del tempo a casa. Il cambiamento non ha riguardato solo l’aspetto sociodemografico, ma ha determinato anche cambiamenti nell’economia delle famiglie, che sono state costrette a ricorrere alla moratoria (sospensione delle rate di mutui e prestiti) vista la riduzione o la perdita del reddito corrente per effetto del lockdown.

La crisi energetica e gli effetti della guerra del 2022, hanno comportato la crescita esponenziale dell’inflazione e dei tassi di interesse, creando un nuovo contesto dove il «Prestito Flessibile» a tasso fisso diventa il prodotto finanziario più adatto alle nuove esigenze delle famiglie, poiché in un clima di grande incertezza, la flessibilità (salto rata una volta l’anno e modifica dell’importo della rata anche ogni mese senza costi aggiuntivi) riesce a dare maggiore sicurezza per fronteggiare eventuali momenti di difficoltà ed incertezza, la trasparenza (rata chiara- zero spese: senza costi aggiuntivi come le spese istruttoria, le spese incasso rata e le spese per le comunicazioni periodiche ) da certezza sull’importo mensile da pagare senza ulteriori costi aggiuntivi e la semplicità (controllo e gestione delle rate in autonomia) garantiscono la tranquillità necessaria per poter programmare la realizzazione dei propri progetti senza doverli rinviare nel tempo con il rischio di trovarsi poi con un aumento di costi considerevole rispetto a quelli attuali.

Oggi le famiglie nella scelta della rata e della durata di un finanziamento devono cercare di avere una visione ampia su eventuali progetti futuri/imprevisti che possano impattare sul bilancio futuro della famiglia, poiché spesso ahimè, ci si concentra sul costo totale degli interessi dell’operazione, perdendo di vista, che se si sottoscrive una rata alta rispetto al proprio bilancio mensile, eventuali accadimenti futuri possono metterle in difficoltà nel piano di rimborso delle rate, facendo scattare i cosiddetti interessi di mora applicabili per gli eventuali ritardi oltre a sporcare le banche dati creditizie che vanno ad inibire future richieste di accesso al credito. Il «Prestito Flessibile» diventa la soluzione ideale per poter superare in tutta tranquillità gli imprevisti futuri, poiché permette per l’appunto un salto rata l’anno oppure la possibilità di riduzione/aumento della rata garantendone di fatto sempre la sostenibilità finanziaria salvaguardando il buon rating creditizio del cliente.