Il bonus energia per le imprese siciliane sale al 100 per cento, la soglia minima a 200 mila euro

La giunta regionale, riunita oggi a Palazzo d'Orleans, ha deliberato l'innalzamento del contributo Bonus Energia per le imprese fino al 100 per cento e incrementato i parametri della soglia minima contributiva a 200 mila euro. La decisione, su proposta dell'assessore della Regione Siciliana alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha così modificato la misura di sostegno per contrastare la crisi causata dal conflitto bellico Russia-Ucraina.

Il dipartimento regionale delle Attività produttive - a seguito della comunicazione con cui la Commissione europea ha nuovamente modificato il cosiddetto quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito della crisi bellica europea - ha apportato le modifiche all'avviso pubblico. In particolare, l'aliquota del contributo è stata innalzata dal 30% al 100% delle maggiori spese sostenute per i consumi energetici del 2022 rispetto al 2021 e la soglia minima contributiva è stata elevata da 20 mila a 200 mila euro.

Per richiedere il contributo ci sarà tempo fino al 26 giugno alle 12. Le imprese che hanno già presentato domanda sul portale https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it non dovranno apportare alcuna integrazione.

