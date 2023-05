Concorso per 457 allievi marescialli dell'Esercito, Marina e Aeronautica: prorogati i termini

Prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per 457 allievi marescialli: 137 appartenenti all’Esercito, 168 alla Marina e 152 all’Aeronautica Militare. Si tratta di un concorso aperto anche ai civili in possesso di diploma. Sono inoltre state rese note le banche dati inerenti la prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive e il calendario delle prove. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione fino al giorno 11 maggio 2023 (e non più 8 maggio).

Le prove

Sono state rese note le banche dati relative ai concorsi per 457 allievi marescialli. Le prove scritte per la verifica delle qualità culturali e intellettive e quella per la verifica della conoscenza della lingua inglese si terranno fra il 22 maggio 2023 e il 7 giugno 2023, a seconda del concorso. Per quanto riguarda la selezione del concorso per allievi marescialli dell'Esercito, previste: prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive; prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese; prove di verifica dell’efficienza fisica; accertamento dell’idoneità attitudinale; accertamento dell’idoneità psico–fisica; tirocinio; valutazione dei titoli di merito. La selezione del concorso per allievi marescialli della Marina prevede: prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive; prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese; accertamento dell’idoneità psico–fisica; accertamento dell’idoneità attitudinale;

prove di verifica dell’efficienza fisica; tirocinio; valutazione dei titoli di merito. Infine, per la selezione del concorso per allievi marescialli dell'Aeronautica: prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive; accertamento dell’idoneità psico–fisica; tirocinio; valutazione dei titoli.

La domanda di partecipazione

Le domande di ammissione al concorso per allievi marescialli dovranno essere presentate con modalità telematica tramite le pagine del portale web concorsi online del ministero della Difesa. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on–line la domanda. Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione fino al giorno 11 maggio 2023.

