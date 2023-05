Concorso al ministero del turismo: bando per 141 assunzioni, i profili cercati

Bando di concorso al ministero del turismo per il reclutamento di 141 figure professionali. A prevederlo è il decreto assunzioni PA che prevede inserimento di personale sia nel comparto dirigenziale che non dirigenziale.

Concorso al ministero del turismo

Tra gli enti interessati al reclutamento di nuove figure professionali, così come previsto del decreto assunzioni, c’è il ministero del turismo, che coprirà 141 posti di lavoro per personale dirigenziale e non dirigenziale. Il Dl incrementa, inoltre, il personale dirigenziale del Mitur, già potenziato tramite precedenti normative nell’ambito delle azioni di rafforzamento delle amministrazioni titolari delle misure Pnrr e dei soggetti attuatori. Il decreto assunzioni PA autorizza nuovi inserimenti di personale e incrementi delle dotazioni organiche a favore di diversi ministeri ed enti pubblici, con lo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni centrali. Il reclutamento del personale da assumere può essere effettuato con diverse modalità, tra cui l’indizione di nuovi concorsi pubblici.

Concorso ministero turismo, a chi si rivolge

Il concorso presso il ministero del turismo si rivolge sia a diplomati che a laureati. Le assunzioni, infatti, riguardano personale da inquadrare nell’area dei funzionari e nell’area degli assistenti, secondo la nuova classificazione del personale introdotta dal Ccnl funzioni centrali 2019-2021.

Concorso ministero turismo, i profili cercati

Le assunzioni nel Ministero del Turismo sono rivolti alle seguenti figure professionali: 2 dirigenti di prima fascia; 4 dirigenti di seconda fascia; 75 funzionari; 60 assistenti. Per il personale non dirigenziale, il bando può riservare fino al 50% dei posti al personale ENIT con almeno nove mesi di esperienza nelle attività collegate all’ente.

Concorso ministero turismo, come partecipare

Per poter partecipare, occorrerà attendere l'uscita dei bandi e successivamente, entro i termini stabiliti, inoltrare la domanda online attraverso il portale reclutamento inPA o il sito istituzionale del Mitur.

