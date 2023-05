Pronti due parchi eolici da 17,6 Mw a Buseto Palizzolo e nelle Madonie

Il gruppo Tozzi Green, uno dei principali gruppi italiani nel settore delle energie rinnovabili e fra i principali player mondiali nell’elettrificazione rurale, ha completato la costruzione e messa in funzione di due parchi eolici onshore in Sicilia, per una potenza complessiva di 17,6 Mw. Il primo impianto eolico, denominato Murfi, localizzato a Buseto Palizzolo (Trapani), ha una potenza a regime pari a 8,8 Mw; il secondo, denominato Vicaretto, situato a Polizzi Generosa, Castellana Sicula e Sclafani Bagni (Palermo), ha una potenza a regime pari a 8,8 Mw. I due parchi eolici, che si compongono di 4 turbine ciascuno da 2,2 Mw, forniranno energia elettrica rinnovabile a oltre 12.500 famiglie, permettendo un risparmio di Co2 complessivo stimato in oltre 600.000 tonnellate nei 20 anni di esercizio previsti e hanno dato un contributo positivo in termini di indotto lavorativo nelle aree di interesse.

Nei prossimi mesi verrà messo in funzione un terzo parco eolico onshore nel Comune di Mazzarino (Caltanissetta) per una potenza complessiva di 10 Mw. Il parco fornirà energia elettrica rinnovabile ad oltre 6.000 famiglie e permetterà un risparmio di CO2 complessivo di oltre 300.000 tonnellate nei 20 anni di esercizio previsti. Tozzi Green gestirà direttamente i tre impianti. Il gruppo incrementa la potenza installata a 186,2Mw, di cui circa il 50% in Italia, cui si aggiungono gli oltre 222.000 kit fotovoltaici in Perù. “Queste operazioni - ha affermato Andrea Tozzi, a.d di Tozzi Green - rappresentano un passo molto importante per la crescita della nostra potenza installata in Italia, che raggiunge circa 100 Mw, prevalentemente nel settore eolico e nel fotovoltaico. Nel nostro Paese abbiamo un piano di investimenti di medio periodo molto ambizioso e che ci porterà a incrementare significativamente la nostra capacità installata a 300 Mw in Italia entro il 2025».

