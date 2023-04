Le innovazioni di PowerSolutions in vetrina alla Ecomed

Si è conclusa lo scorso venerdì la manifestazione ECOMED-PROGETTOCOMFORT presso il nuovo polo fieristico di Misterbianco, dove PowerSolutions (http://www.power-solutions.it/) è stata protagonista, insieme ad altre eccellenze Siciliane, di una manifestazione improntata sull’innovazione tecnologica, sostenibilità ed economia circolare. “L’evento ha dato la possibilità alla nostra azienda di farci conoscere come realtà produttiva e che innova in ricerca e sviluppo, dandoci la possibilità di interfacciarci sia con l’utente finale che con operatori specializzati del settore”, ci racconta in breve Ivan Rizzo, Fondatore e Amministratore dell’azienda, “Molteplici ed interessanti sono state le opportunità di confronto sia con le istituzioni che con altre aziende del settore, offrendoci la possibilità di instaurare nuove sinergie”.

PowerSolutions ha presentato una gamma completa di soluzioni di inverter dal residenziale all’industriale, con oltre 60 modelli di cui circa la metà ibridi dedicati agli impianti con accumulo energia. Soprattutto sulle soluzioni per l’accumulo energia l’azienda si distingue oggi come interlocutore specializzato sia per le soluzioni residenziali, con l’imminente lancio dei sistemi al Sale, che per i grandi impianti con le soluzioni containerizzate ESS fino a 2,8MW per singolo cabinet. Grazie anche alla gamma di moduli fotovoltaici Power-N tra i più efficienti sul mercato, ai sistemi di ricarica veicoli elettrici Hexagon, e all’evoluto sistema di monitoraggio e telecontrollo, PowerSolutions si configura come il partner ideale per le aziende che hanno voglia di crescere ed innovare o per le grandi realtà che necessitano di un partner altamente qualificato.

