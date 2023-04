Gli italiani riprendono a viaggiare, ma la Sicilia lascia il podio delle mete più gettonate

Quello che ti aspetti: la conferma che il turismo nell’Isola abbia quasi raggiunto i livelli pre-Covid, più o meno in linea con quanto sta accadendo su scala nazionale. Quello che invece non ti aspetti: vedere la Sicilia solo al sesto posto tra le regioni più gettonate (al netto degli stranieri) per le vacanze lunghe.

È quanto emerge dal report Istat sui viaggi degli italiani nel 2022, in rialzo di circa il 10% rispetto all’anno precedente, con il 12,3% dei turisti che ha scelto l’Emilia Romagna su tutti gli altri territori per trascorrere soggiorni «dilatati», cioè pari o superiori ai quatto giorni. A seguire, la Toscana con il 10,7% di preferenze, la Puglia (9,9%), che perde il primato guadagnato nel 2021, la Campania (7%), la Sardegna (6,8%) e, per l’appunto, la Sicilia con il 6,7%.

L’Isola, invece, scompare dalla top seven delle mete più amate al capitolo viaggi brevi, mentre si piazza sul podio delle vacanze autunnali lunghe, con il 10% di preferenze.

Il servizio completo di Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia oggi in edicola

© Riproduzione riservata