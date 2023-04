Vodafone cerca personale: le sedi di lavoro e i profili richiesti

Vodafone, uno dei principali gestori di telefonia fissa e mobile, cerca personale in tutta Italia. L'azienda sta selezionando alcune figure professionali da inserire nelle sedi sul territorio italiano. Le posizioni, in base al ruolo e in continuo aggiornamento, sono aperte a diplomati e laureati.

I profili cercati

Vodafone cerca vari profili professionali da inserire nelle le sedi sparse su tutto il territorio italiano, in parti: Internship – Finance Controller; Internship – Site Reliability Engineer; Junior Content Intelligence Specialist; Product Manager; HR Business Partner; Pricing Specialist; Digital Marketing Specialist; Junior Sales Analyst; Data Analyst and Process Optimization; Product Manager – Cybersecurity. I requisiti variano in base al ruolo.

I ruoli

Il Financial Controller, conosciuto anche come Responsabile del controllo di gestione, è colui che si occupa dell'interpretazione e della valutazione dell'attività aziendale. All'interno di un'azienda oltre al Financial Controller può essere presente anche l'Industrial Controller. Il Site Reliability Engineer cerca e implementa sistemi per la gestione dell'infrastruttura informatica. Migliorare l'affidabilità, la qualità e il time-to-market dei software prodotti. Il content marketing specialist si occupa dello sviluppo e dell'implementazione di contenuti su siti web. Il Sales Analyst (analista delle vendite) ha il compito di analizzare i dati di vendita di un'azienda per supportare le decisioni della direzione commerciale e lo sviluppo del business.

Come presentare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

