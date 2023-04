A Pasqua boom di turisti in Sicilia: più 7%, molti sono stranieri

Torneranno nell’Isola, con più numeri dell’anno scorso, quasi a sancire la fine ufficiosa della pandemia che tutto aveva bloccato: sono i turisti stranieri, che per le festività pasquali, insieme ai viaggiatori italiani, hanno prenotato una media di circa sei camere su dieci.

È quanto emerge dall’indagine realizzata da Cst per Assoturismo Confesercenti, che al confronto con lo stesso periodo del 2022 registra sul territorio un rialzo del 7,7% di presenze, un’asticella superata dalle regioni del Centro Italia (+9,3%) ma comunque al di sopra della media italiana (+7,3%). E a trainare il flusso siciliano, in linea con il trend nazionale, sarà per l’appunto la spinta estera, che rappresenta quasi la metà dei pernottamenti, con un amento del 14,2% su base annuale rispetto al +3.4% fotografato fra gli italiani.

Si tratta, soprattutto, di tedeschi, francesi, britannici, statunitensi, svizzeri, olandesi, austriaci, polacchi, che compenseranno in parte le quote ancora mancanti di mercati quali Cina, Russia, Giappone, Australia, Corea del Sud, India, Brasile, Canada. Le mete più gettonate? Gli stranieri privilegeranno le città d’arte, a cominciare da Palermo.

