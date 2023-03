Polizia penitenziaria, bando di concorso per 1.713 allievi agenti: come partecipare

Un concorso per far parte della polizia penitenziaria è stato indetto dal ministero della giustizia, con decreto del direttore generale del personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Si tratta di 1.713 posti per allievi agenti, sia per il ruolo maschile che femminile. Di questi posti, 685 sono aperti alla partecipazione di cittadini e cittadine italiani in possesso del diploma di maturità.

IL BANDO

Chi può partecipare

Il concorso pubblico, per esami e titoli, prevede 1028 posti (771 uomini e 257 donne), riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (Vfp1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero Vfp1 collocati in congedo al termine della ferma annuale; ai volontari in ferma prefissata quadriennale (Vfp4) in servizio o in congedo. Per quanto riguarda i restanti 685 posti (514 uomini; 171 donne), il bando è aperto a tutti i cittadini italiani.

I requisiti generali

Ai fini della candidatura per agente penitenziario, occorre essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici; avere idoneità ed efficienza fisica, psichica e attitudinale per prestare servizio nella polizia penitenziaria e avere le qualità morali e di condotta prescritte. Oltre alla valutazione dei titoli, la selezione si articolerà in esame scritto, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici ed accertamenti attitudinali. Al termine delle prove il percorso proseguirà con l'avvio del corso di formazione previsto. Occorre dunque avere la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, aver compiuto gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni ventotto.

I requisiti specifici

Per i candidati partecipanti alla riserva dei posti, il limite di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni; per i candidati al concorso, in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020, diploma di scuola secondaria di primo grado; per i candidati al concorso, arruolati dal 1° gennaio 2021 e per tutti gli altri candidati, diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova di esame. Inoltre, occorre essere in possesso delle qualità morali e di condotta; efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro la mezzanotte del 14 aprile 2023.

