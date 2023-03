Engineering cerca personale a Palermo: i profili richiesti e i requisiti

Engineering cerca personale in Sicilia. Il gruppo d’ingegneria informatica, nella nuova fase di reclutamento, è alla ricerca di risorse da inserire nei team aziendali, in particolare nei settori di sicurezza informatica e tra le sedi di lavoro c'è anche Palermo. La domanda può essere presentata sia da diplomati che da laureati, in base al profilo professionale.

I profili richiesti

Il gruppo Engineering cerca diversi profili professionali: analisti senior e junior, digital media specialist, developer, consultant, data scientist, architetti Cloud, technical manager e ricercatori.

I requisiti

Sono diversi i profili professionali richiesti. L’Azienda è alla ricerca di professionisti con esperienza, laureati e anche diplomati. È richiesta l'esperienza lavorativa in progetti di progettazione e sviluppo di almeno 5 anni; esperienza nella definizione di architetture (Service Oriented, data-driven, micro-servizi, multi-cloud); conoscenza delle principali caratteristiche dei seguenti tecnologie: IoT, Cloud, Big Data, Data Analytics, Artificial Intelligence, Digital Twin; buona conoscenza dell’Inglese, sia scritto che parlato; attitudine a lavorare in team distribuiti; comprovata capacità di gestione/collaborazione tra i vari team di progetto (sia interni che esterni ad ENG); completa autonomia nell’organizzazione/gestione/partecipazione a riunioni virtuali/fisiche per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione dell’avanzamento delle attività di progetto. Previsto un percorso d’inserimento e formazione presso l’IT & Management Academy.

Come presentare la domanda

Chi è interessato a presentare la domanda, deve inoltrare la richiesta nell’apposita sezione del sito dedicata alla specifica offerta di lavoro. Una volta individuata la figura professionale, l'avviso verrà tolto dalla pagina.

© Riproduzione riservata